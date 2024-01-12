Воспитанник Динамо покинул шведский клуб
Защитник остался без клуба
Фото: Östersunds FK
Украинский защитник Мирослав Мазур покинул "Эстерсунд", сообщает официальный сайт шведского клуба.
Его контракт действовал до 31 декабря 2023 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Мазур присоединился к "Эстерсунду" в марте 2022 года. За это время он провел 61 матч, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Напомним, Мазур является воспитанником киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге", шведский "Умео" и польскую "Ягеллонию".
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Источник:ostersundsfk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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