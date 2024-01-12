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Воспитанник Динамо покинул шведский клуб

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Защитник остался без клуба

Воспитанник Динамо покинул шведский клуб

Фото: Östersunds FK

Новина українською

Украинский защитник Мирослав Мазур покинул "Эстерсунд", сообщает официальный сайт шведского клуба.

Его контракт действовал до 31 декабря 2023 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Мазур присоединился к "Эстерсунду" в марте 2022 года. За это время он провел 61 матч, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, Мазур является воспитанником киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге", шведский "Умео" и польскую "Ягеллонию".

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Эстерсунд Мирослав Мазур
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Источник:
ostersundsfk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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