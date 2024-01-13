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Мудрик остался на скамейке для запасных Челси на матч против Фулхэма

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Второй раз подряд

Мудрик остался на скамейке для запасных Челси на матч против Фулхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Челси” и “Фулхэм” встретятся в рамках 21 тура АПЛ. Украинский вингер Михаил Мудрик не выйдет в стартовом составе "пенсионеров".

Полузащитник второй раз подряд остался на скамейке для запасных. В предыдущем матче против "Милдсбро" в Кубке лиги Мудрик вышел на поле на заключительные полчаса.

На флангах атаки "Челси" появятся Палмер и Стерлинг.

Перед этим поединком "Фулхэм" занимает 13-е место в чемпионате, "пенсионеры" идут на 10 позиции. Разрыв между командами составляет четыре очка.

Встреча стартует в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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