Мудрик остался на скамейке для запасных Челси на матч против Фулхэма
Второй раз подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
“Челси” и “Фулхэм” встретятся в рамках 21 тура АПЛ. Украинский вингер Михаил Мудрик не выйдет в стартовом составе "пенсионеров".
Полузащитник второй раз подряд остался на скамейке для запасных. В предыдущем матче против "Милдсбро" в Кубке лиги Мудрик вышел на поле на заключительные полчаса.
На флангах атаки "Челси" появятся Палмер и Стерлинг.
???? Your Blues starting XI is here. ????@ParimatchUK | #CFC | #CheFul pic.twitter.com/hlN4zB53q1— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 13, 2024
Перед этим поединком "Фулхэм" занимает 13-е место в чемпионате, "пенсионеры" идут на 10 позиции. Разрыв между командами составляет четыре очка.
Встреча стартует в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
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