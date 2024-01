Мудрик остался на скамейке для запасных Челси на матч против Фулхэма

“Челси” и “Фулхэм” встретятся в рамках 21 тура АПЛ. Украинский вингер Михаил Мудрик не выйдет в стартовом составе "пенсионеров".

Полузащитник второй раз подряд остался на скамейке для запасных. В предыдущем матче против "Милдсбро" в Кубке лиги Мудрик вышел на поле на заключительные полчаса.

На флангах атаки "Челси" появятся Палмер и Стерлинг.

???? Your Blues starting XI is here. ????@ParimatchUK | #CFC | #CheFul pic.twitter.com/hlN4zB53q1