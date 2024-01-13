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Роман Безус красивым выстрелом отличился за Омонию

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Расписался в воротах аутсайдера

Роман Безус красивым выстрелом отличился за Омонию

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

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Продолжается матч Кипрского дивизиона А между "Омонией" и "Доксой". Один из лидеров чемпионата (вторая команда первенства) принимает у себя дома аутсайдера (последняя 14-я строчка).

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По состоянию на первый сыгранный тайм поединка хозяева громят гостей – 4:1. Забивать "Омония" начала уже на старте встречи.

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Отметим, что второй гол в ворота "Доксы" оформил украинский полузащитник Роман Безус. Хавбек принял мяч за пределами штрафной площадки, развернулся, положил корпус и попал плотным ударом под штангу.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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