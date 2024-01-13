Роман Безус красивым выстрелом отличился за Омонию
Расписался в воротах аутсайдера
Фото - ФК Омонія / автор невідомий
Продолжается матч Кипрского дивизиона А между "Омонией" и "Доксой". Один из лидеров чемпионата (вторая команда первенства) принимает у себя дома аутсайдера (последняя 14-я строчка).
По состоянию на первый сыгранный тайм поединка хозяева громят гостей – 4:1. Забивать "Омония" начала уже на старте встречи.
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Читайте такжеБезус забил свой второй гол в чемпионате Кипра в текущем сезоне и вывел Омонию на первое место
Отметим, что второй гол в ворота "Доксы" оформил украинский полузащитник Роман Безус. Хавбек принял мяч за пределами штрафной площадки, развернулся, положил корпус и попал плотным ударом под штангу.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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