Навесил со штрафного. Безус отдал очередной ассист в матче чемпионата Кипра. ВИДЕО
Омония обыграла Лимасол и поднялась на третье место в таблице
Фото - ФК Омонія / автор невідомий
Украинский полузащитник Роман Безус продолжает радовать болельщиков кипрской "Омонии", за которую он выступает.
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Так, в матче 17-го тура чемпионата Кипра против "Лимасола" украинец вышел в стартовом составе, отыграл 68 минут и отличился результативным пасом, классно навесив со штрафного на голову партнеру.
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В итоге, "Омония" одержала победу со счетом 3:1 и поднялась на 3-е место в турнирной таблице.
Ну и отметим, что это был 20-й матч Безуса в текущем сезоне за кипрскую команду, в которых он забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
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