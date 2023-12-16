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Безус забил второй гол в чемпионате Кипра в текущем сезоне

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Его команда - одна из лучших

Безус забил второй гол в чемпионате Кипра в текущем сезоне

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

Новина українською

Украинский полузащитник Роман Безус, выступающий за кипрскую "Омонию", забил в ворота "Кармиотисса". Данный матч проходит в рамках 15-го тура чемпионата Кипра.

На 20-й минуте матча Роман воспользовался отскоком мяча у ворот соперника, прицельно пробив в левый от себя угол. Это второй гол для Безуса в сезоне в чемпионате и 8-й, если считать с Лигой Конференций.

Матч до сих пор продолжается. По состоянию на сейчас счет 2:1 в пользу "Омонии". Победа может позволить им выйти на первое место.

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Роман Безус Омония (Никосия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:46
"деда" - в сборную!))))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:46
"деда" - в сборную!))))
Ответить
0
0

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