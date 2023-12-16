Безус забил второй гол в чемпионате Кипра в текущем сезоне
Его команда - одна из лучших
Фото - ФК Омонія / автор невідомий
Украинский полузащитник Роман Безус, выступающий за кипрскую "Омонию", забил в ворота "Кармиотисса". Данный матч проходит в рамках 15-го тура чемпионата Кипра.
На 20-й минуте матча Роман воспользовался отскоком мяча у ворот соперника, прицельно пробив в левый от себя угол. Это второй гол для Безуса в сезоне в чемпионате и 8-й, если считать с Лигой Конференций.
Матч до сих пор продолжается. По состоянию на сейчас счет 2:1 в пользу "Омонии". Победа может позволить им выйти на первое место.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:46
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