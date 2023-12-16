Безус забил второй гол в чемпионате Кипра в текущем сезоне

Украинский полузащитник Роман Безус, выступающий за кипрскую "Омонию", забил в ворота "Кармиотисса". Данный матч проходит в рамках 15-го тура чемпионата Кипра.

На 20-й минуте матча Роман воспользовался отскоком мяча у ворот соперника, прицельно пробив в левый от себя угол. Это второй гол для Безуса в сезоне в чемпионате и 8-й, если считать с Лигой Конференций.

Матч до сих пор продолжается. По состоянию на сейчас счет 2:1 в пользу "Омонии". Победа может позволить им выйти на первое место.