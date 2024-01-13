Один из лучших в своей команде. Известна оценка Малиновского в матче с Торино
Единственное черное пятно - желтая карточка
Getty Images / Global Images Ukraine
В 20-м туре Серии А в Генуе на стадионе Луиджи Феррарис встречались "Дженоа" и "Торино". После финального свистка команды разошлись с ничейным результатом без забитых мячей.
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Украинец Руслан Малиновский провел полный матч. SofaScore поставил ему 7.2, а WhoScored 7.0. Среди футболистов "Дженоа" хавбек имеет едва ли не самые высокие баллы и входит в тройку лучших у "грифонов".
Руслан совершил 59 касаний мяча, отдал 37 точных пасов (из 49 в целом), дважды пробил в створ ворот, 13 раз потерял снаряд и дважды сфолил. Единственное черное пятно - желтая карточка, которую он получил на 77-й минуте.
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