Игорь Харатин о поиске новой команды: Рассматриваю все опции
Возвращение на родину?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Игорь Харатин находится в поиске новой команды.
28-летний Игорь Харатин в интервью для Sport-express сообщил, что пребывает в поисках новой команды. Такое решение он принял, когда узнал, что его перевели в "Легию-2"
"Тренер первой команды не рассчитывает на меня. На сборы я не лечу, поэтому буду пока что со второй командой".
Харатин рассказал о потенциальных вариантах продолжения карьеры:
"Заинтересованность других клубов есть, но ни один из вариантов пока не подошел. Возвращение в Украину? Я готов приехать. Рассматриваю все опции. Соскучился по футболу. Жду с нетерпением нового вызова".
Напомним, Игорь Харатин перешел в "Легию" в 2021 году. Контракт украинца с "Легией" действует до июня 2024 года. В текущем сезоне провел один поединок за первую команду "Легии". В составе "Легии-2" полузащитник выходил семь раз.
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