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Довбик выйдет в старте Жироны на матч против аутсайдера, Цыганков появится со скамейки для запасных

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Украинская часть Ла Лиги возвращается

Довбик выйдет в старте Жироны на матч против аутсайдера, Цыганков появится со скамейки для запасных

Girona

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 20 тура чемпионата Испании "Альмерия" сыграет против "Жироны". В стартовом составе каталонцев появится украинец Артем Довбик.

В то же время, его соотечественник Виктор Цыганков начнет этот поединок со скамьи для запасных. Он впервые за пять матчей попал в заявку команды, ведь больше месяца отсутствовал из-за травмы.

Перед этим поединком "Жирона" идет на второй строчке Ла Лиги, а "Альмерия" занимает последнее место в турнирной таблице.

Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой игры.

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