Довбик выйдет в старте Жироны на матч против аутсайдера, Цыганков появится со скамейки для запасных
Украинская часть Ла Лиги возвращается
Girona
В рамках 20 тура чемпионата Испании "Альмерия" сыграет против "Жироны". В стартовом составе каталонцев появится украинец Артем Довбик.
В то же время, его соотечественник Виктор Цыганков начнет этот поединок со скамьи для запасных. Он впервые за пять матчей попал в заявку команды, ведь больше месяца отсутствовал из-за травмы.
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Перед этим поединком "Жирона" идет на второй строчке Ла Лиги, а "Альмерия" занимает последнее место в турнирной таблице.
Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой игры.
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