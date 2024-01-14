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Цыганков возвращается после травмы в матче с Альмерией

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Украинец выходит на 57-й минуте помогать заработать 3 балла

Цыганков возвращается после травмы в матче с Альмерией

Фото: Getty Images

Владислав Шарапа Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков возвращается в состав "Жироны" после травмы. Украинец отсутствовал с конца декабря.

В сегодняшнем матче против "Альмерии" Мичел выпускает вингера на 57-й минуте вместо Яна Коуту. Напомним, что Артем Довбик вышел с первых минут на поле, но его заменили на 68-й.

Сейчас счет между "Жироной" и "Альмерией" 0:0.

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