Цыганков возвращается после травмы в матче с Альмерией

Виктор Цыганков возвращается в состав "Жироны" после травмы. Украинец отсутствовал с конца декабря.

В сегодняшнем матче против "Альмерии" Мичел выпускает вингера на 57-й минуте вместо Яна Коуту. Напомним, что Артем Довбик вышел с первых минут на поле, но его заменили на 68-й.

Сейчас счет между "Жироной" и "Альмерией" 0:0.