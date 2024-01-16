Бавария заинтересовалась Луниным. Клуб видит в нем замену Нойеру
Украинец привлек внимание немецкого гранда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает вариант с подписанием украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина в следующем сезоне. Об этом пишет издание Ok Diario.
По информации источника, "баварцы" продолжают поиски преемника 37-летнему Мануэлю Нойеру и обратили внимание на украинца. Обсуждение возможного перехода состоится во время переговоров по трансферу левого защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, которого планируют приобрести мадридцы.
Сам Андрей якобы не против перейти в немецкий гранд. Контракт украинца с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.
В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".
Популярное сейчас
- Официально. Рома уволила Моуриньо
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Анри пошутил над Месси и болельщиками Тоттенхэма на церемонии награждения ФИФА
- Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО