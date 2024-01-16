Бавария заинтересовалась Луниным. Клуб видит в нем замену Нойеру

"Бавария" рассматривает вариант с подписанием украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина в следующем сезоне. Об этом пишет издание Ok Diario.

По информации источника, "баварцы" продолжают поиски преемника 37-летнему Мануэлю Нойеру и обратили внимание на украинца. Обсуждение возможного перехода состоится во время переговоров по трансферу левого защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, которого планируют приобрести мадридцы.

Сам Андрей якобы не против перейти в немецкий гранд. Контракт украинца с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".