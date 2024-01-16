Мичел: Думаю, что Цыганков получит минуты завтра, но не знаю, выйдет ли в старте
В среду Жирона сыграет кубковый матч с Райо
Фото: ФК Жирона
Главный тренер "
"Им нужно как можно быстрее начать играть, чтобы набрать тот темп, что и остальная команда.
Это правда, что темп матчей не такой, как на тренировках, но они в порядке, и они могут сыграть против "Райо". Они нам очень нужны, и нам нужно, чтобы они были в форме. Нам нужна их лучшая версия сейчас.
Думаю, что они получат минуты завтра... Не знаю, выйдут ли они в старте или на замену, но я должен дать им игровую практику", - сказал Мичел.
Напомним, что матч 1/8 финала Кубка Испании "Жирона" - "Райо Вальекано" состоится в среду, 17 января, и начнется в 22:30.
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