Мичел: Думаю, что Цыганков получит минуты завтра, но не знаю, выйдет ли в старте

Главный тренер " Жироны " Мичел перед матчем Кубка Испании с "Райо Вальекано" ответил на вопрос о том, готовы ли Виктор Цыганков и Анхель Эррера, которые недавно восстановились после травм, выйти в стартовом составе на этот поединок.

"Им нужно как можно быстрее начать играть, чтобы набрать тот темп, что и остальная команда.

Это правда, что темп матчей не такой, как на тренировках, но они в порядке, и они могут сыграть против "Райо". Они нам очень нужны, и нам нужно, чтобы они были в форме. Нам нужна их лучшая версия сейчас.

Думаю, что они получат минуты завтра... Не знаю, выйдут ли они в старте или на замену, но я должен дать им игровую практику", - сказал Мичел.