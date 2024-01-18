Сидорчук: В Бельгии я заметил определенные особенности развития футбола
Опорный хавбек поделился впечатлениями от бельгийского футбола
Фото: Instagram
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук поделился своими наблюдениями относительно развития футбола в Бельгии.
"Все говорят, что Бельгия - трамплин для молодых игроков. Находясь здесь, заметил определенные особенности развития футбола.
1. На один маленький город три детские команды, которые тренируются на базе клуба. Есть экипировка, инвентарь - все для развития детей.
2. С детства детей учат не бояться брать на себя игру - обыгрыш один в один на тренировках у детей с 5-6 лет.
3. Во время игры молодые игроки чувствуют себя уверенно и раскованно. Есть пространство для атакующих игроков, никто не обороняется очень плотно.
Всегда интересно анализировать различия подхода к делу в разных странах и выделять, что и где работает лучше. Думаю, уделю внимание этому еще не раз в своих постах. А вы реагируйте и комментируйте, чтобы я понимал, интересно ли вам", - написал украинец в своем Instagram.
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