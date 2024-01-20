Трубин и Лунин возглавляют рейтинг молодых вратарей топ-8 лиг по проценту сэйвов
На третьем месте - Джанлуиджи Доннарумма
Benfica
CIES Football Observatory представил рейтинг молодых (до 25 лет) вратарей топ-8 чемпионатов с самым высоким процентом сэйвов.
Возглавил список голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин – 86%.
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На втором месте расположился вратарь "Реала" Андрей Лунин – 83%.
На третьем месте - кипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма - 80%.
Highest % of saves (@Wyscout), U2⃣5⃣ goalkeepers in top 8⃣ European leagues ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 19, 2024
???? #AnatoliyTrubin ???????? (#SLBenfica)
???? #AndriyLunin ???????? (#RealMadrid)
???? #GigiDonnarumma ???????? (#PSG)#Carnesecchi ???????? #Bulka ???????? #Chevalier ???????? #Costa ???????? #Vandevoordt ???????? #LuizJunior ???????? #Restes ???????? pic.twitter.com/B2x8xdBwM8
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