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Трубин и Лунин возглавляют рейтинг молодых вратарей топ-8 лиг по проценту сэйвов

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На третьем месте - Джанлуиджи Доннарумма

Трубин и Лунин возглавляют рейтинг молодых вратарей топ-8 лиг по проценту сэйвов

Benfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

CIES Football Observatory представил рейтинг молодых (до 25 лет) вратарей топ-8 чемпионатов с самым высоким процентом сэйвов.

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Возглавил список голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин – 86%.

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На втором месте расположился вратарь "Реала" Андрей Лунин – 83%.

На третьем месте - кипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма - 80%.

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Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анатолий Трубин
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