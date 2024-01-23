Жирона объявила заявку на кубковый матч против Мальорки. Цыганков на месте
Как и Довбик. Оба украинца - в заявке каталонцев на матч против Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine
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Попали в заявку каталонцев и оба украинцев – хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.
Напомним, что в недавнем матче чемпионате против "Севильи" защитник Серхио Рамос въехал шипами в колено Артема, оставив следы от удара. После матча было видно, что украинцу наложили повязку со льдом на колено, что вызывало некоторые опасения у болельщиков "Жироны".
Впрочем, как видим, украинский форвард все-таки попал в заявку команды на кубковый матч – судя по всему, его повреждение оказалось не серьезным.
???? CONVOCATÒRIA ????#RCDMallorcaGirona | #LaCopaMola pic.twitter.com/b4tWqK1GVn— Girona FC (@GironaFC) January 23, 2024
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