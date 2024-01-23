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Жирона объявила заявку на кубковый матч против Мальорки. Цыганков на месте

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Как и Довбик. Оба украинца - в заявке каталонцев на матч против Мальорки

Жирона объявила заявку на кубковый матч против Мальорки. Цыганков на месте

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" объявила заявку на матч 1/4 финала Кубка Испании против "Мальорки", который состоится в среду, 24 января.

Попали в заявку каталонцев и оба украинцев – хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Напомним, что в недавнем матче чемпионате против "Севильи" защитник Серхио Рамос въехал шипами в колено Артема, оставив следы от удара. После матча было видно, что украинцу наложили повязку со льдом на колено, что вызывало некоторые опасения у болельщиков "Жироны".

Впрочем, как видим, украинский форвард все-таки попал в заявку команды на кубковый матч – судя по всему, его повреждение оказалось не серьезным.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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