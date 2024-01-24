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Трубин выйдет в старте Бенфики на полуфинальный матч Кубка Португалии

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За шаг до финала

Трубин выйдет в старте Бенфики на полуфинальный матч Кубка Португалии

instagram.com/anatoliytrubin81

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 января, в матче 1/2 финала Кубка Португалии "Бенфика" примет "Эшторил". Матч начнется в 21:45.

В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что в текущем сезоне украинский кипер провел за "Бенфику" 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и в 10 поединках отстоял на ноль.

UA-Футбол проведет аудио-трансляцию поединка на YouTube:

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