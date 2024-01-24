Трубин выйдет в старте Бенфики на полуфинальный матч Кубка Португалии
За шаг до финала
instagram.com/anatoliytrubin81
Сегодня, 24 января, в матче 1/2 финала Кубка Португалии "
В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Напомним, что в текущем сезоне украинский кипер провел за "Бенфику" 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и в 10 поединках отстоял на ноль.
UA-Футбол проведет аудио-трансляцию поединка на YouTube:
???? O nosso ????????????????! #SLBGDEP • #AllianzCup pic.twitter.com/GtGxJixTTS— SL Benfica (@SLBenfica) January 24, 2024
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