Официально: Соболь вернулся в Бельгию
Генк арендовал украинского защитника
krcgenk.be
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь вернулся в чемпионат Бельгии. 28-летний игрок на правах аренды перешел в "Генк".
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Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, аренда рассчитана до конца сезона, также у "Генка" будет право выкупа.
В нынешнем сезоне Соболь провел 4 матча за "Страсбур" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.
Заметим, что Соболь уже имеет опыт выступления в Бельгии, ранее он играл за "Брюгге".
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Источник:Генк
Опубликовал: Михаил Черныш
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