Трубин - о периоде в Шахтере: Я вырос, как человек, как, конечно, игрок. Очень благодарен клубу

Голкипер сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин вспомнил свой период карьеры в "Шахтере"

- Оглядываясь назад, как оцените свой период в Шахтере? За какой матч особенно гордо или обидно?

- Замечательный период начиная с шести лет, с академии. Это крутые времена - разные воспоминания, победы, переживания, разочарования от поражений.

Я вырос, как человек, как мужчина, как, конечно, игрок. Очень благодарен клубу - всем игрокам, с которыми я играл, всем тренерам, с которыми работал, всему персоналу. Не могу вспомнить ни одного плохого воспоминания.

Какой матч самый памятный? Вот сразу говорю и в памяти вспоминаются: дебют против ФК Мариуполь во всеукраинских взрослых соревнованиях, победа над Реалом, наши добытые титулы и трофеи. Это навсегда со мной в моих воспоминаниях.

Обидно? Разве что за наш последний матч в Лиге Европы. 7:1 с Фейеноордом - это матч, когда все пошло не по плану. Очень болезненный, но и поучительный матч. Он тоже стал хорошим опытом для меня.