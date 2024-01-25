Забарный получил лучшие оценки среди защитников Борнмута за матч с Суонси

25 января в рамках 1/16 Кубка Англии "Борнмут" принимал "Суонси".

Матч сложился для "вишенок" довольно просто – итоговый счет 5:0, причем все 5 голов были забиты до перерыва.

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды, отыграл весь поединок и выдал предголевую передачу .

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По итогам матча Илья получил оценку 7.4 от SofaScore, и это лучший показатель среди защитников команды – атакеры, которые наколотили сопернику 5 голов, получили гораздо более высокие оценки.

В обороне Забарный за матч сделал 1 перехват и 1 отбор, 3 выноса мяча, 1 удар заблокировал, а также выиграл 1 воздушную дуэль и 1 раз сфолил.

Илья сделал за матч 61 касание с мячом. Точность передач украинца составила 85% (44 из 52), из них длинных передач – 7 из 12-ти.