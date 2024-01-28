Малиновский в четвертый раз подряд выйдет в старте Дженоа

В рамках 22 тура Серии А “Дженоа” сыграет против “Лечче”. Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет в старте "генуэзцев".

Это четвертый матч подряд для полузащитника. В предыдущих трех поединках он отыграл без замен.

Всего на счету украинца два гола, один ассист и семь желтых карт в 18 матчах текущего чемпионата Италии.

Перед этой встречей “Дженоа” занимает 11 место в турнирной таблице, а “Лечче” идет на 14 позиции. Разрыв между командами составляет четыре очка.

Матч начнется в 13.30.