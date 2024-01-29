Шальке подписал контракт с юным украинцем

16-летний нападающий Никита Славицкий прибыл в Гельзенкирхен и будет выступать за "Шальке" U-17.

"Никита - физически крепкий и высокий нападающий, который держит мяч впереди и представляет собой угрозу воротам", - сказал Матиас Шобер, директор по развитию Knappenschmiede (Кнаппеншмиде).

Славицкий является воспитанником ДЮФШ Ворскла, в августе 2022 года перешел в "Фортуну Дюссельдорф" U-16. Сезон-2023/24 он начал в "Байере 04", выступая в юниорской Бундеслиге В.