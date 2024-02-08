Тренер Эвертона: Миколенко в этом году стал настоящим открытием
Помощник Шона Дайча впечатлен прогрессом украинца
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Ассистент главного тренера "Эвертона" Айан Воун похвалил команду за последние матчи, а также отметил прогресс украинского защитника Виталия Миколенко.
"У команды хороший уровень физической подготовки, что показал матч с "Тоттенхэмом" (2:2), в котором мы пробежали в целом на четыре километра больше, чем соперники. По каждому маркеру есть хороший прогресс. Конечно, это нам ничего не гарантирует, но дает при этом лучшие шансы на успех.
Но будущее команды выглядит довольно светлым. Вы видите, как взрослеет Брентуэйт, который вместе с Тарковски и Пикфордом образовывает хороший треугольник возле ворот.
Мико (Миколенко) в этом году стал настоящим открытием, также невероятным был Гарнер, которого мы использовали на всех возможных позициях", – сказал Воун.
В нынешнем сезоне Миколенко провел 24 матча за "ирисок", в которых забил 2 гола.
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