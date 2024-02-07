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Хавбек Эвертона МакНил: Миколенко - это класс! Он великолепен в обороне

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Лидер команды расхвалил украинца

Хавбек Эвертона МакНил: Миколенко - это класс! Он великолепен в обороне

evertonfc.com

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Полузащитник "Эвертона" Дуайт МакНил высказался о качествах украинского защитника команды Виталия Миколенко.

"Микс - это класс!

Мы сидим рядом друг с другом в раздевалке в игровые дни, как в домашних матчах, так и в выездных. Он мне очень нравится, и мы хорошо ладим. Мы много общаемся. Сейчас его английский действительно хорош, он больше говорит и принимает участие в обсуждениях, и это приятно. Он топ-человек, и вы можете увидеть его качество как игрока, как хорошо он играет в этом сезоне.

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В обороне он был великолепен, с блоками, подкатами и защитой один на один, а также эффективно двигается вперед. Он влияет на игру с обеих сторон. Я думаю, мы начинаем строить хорошее партнерство и взаимопонимание друг с другом.

По-настоящему это понимаешь только тогда, когда постоянно играешь с кем-то. Вы узнаете больше друг о друге, не разговаривая, это становится естественным. Мы получаем это сейчас. Мы знаем, как друг другу нравится работать, и чем мы можем друг другу помочь. С ним играть замечательно", - сказал МакНил.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 24 матча, в которых забил 2 гола.

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Источник:
Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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