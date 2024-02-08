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Миколенко – в списке. Эвертон в случае вылета из АПЛ попрощается со своими лидерами

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Ириски продолжают отчаянно бороться за выживание

Миколенко – в списке. Эвертон в случае вылета из АПЛ попрощается со своими лидерами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" продолжает борьбу за сохранение прописки в АПЛ. Лига сняла с клуба 10 очков из-за нарушения финансовых правил, и теперь "ириски" занимают 18-е место в таблице с 19 очками.

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И как сообщает портал TEAMtalk, в случае, если борьба за выживание будет проиграна, клуб будет вынужден попрощаться со своими лидерами. Издание называет как минимум семь игроков, которые в этом случае покинут клуб – это Джаррад Брантуэйт, Амаду Онана, Джордан Пикфорд, Доминик Калверт-Льюин, Абдулай Дукуре, Джек Харрисон, а также украинец Виталий Миколенко.

Также издание прошлось по каждому из этих игроков, оценивая их сильные стороны. О Миколенко написано следующее:

"Миколенко – один из самых ярких игроков "ирисок" в сезоне. Он начал показывать, почему команда заплатила за него 18 миллионов фунтов два года назад киевскому "Динамо". У Виталия были проблемы в предыдущих сезонах, но теперь он стал одним из важнейших игроков обороны команды.

Миколенко делает в среднем 3.2 перехвата за игру в АПЛ, а это четвертый показатель среди всех игроков лиги. Его боевой дух характеризует упорный настрой команды, который она показывает с момента снятия 10 очков.

Хорошая форма Миколенко, несомненно, привлечет внимание многих команд. Поэтому, если "Эвертон" вылетит и получит за него хорошее предложение, клубу придется его принять", – отмечает издание.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Михаил Черныш
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