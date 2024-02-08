Миколенко – в списке. Эвертон в случае вылета из АПЛ попрощается со своими лидерами
Ириски продолжают отчаянно бороться за выживание
Getty Images / Global Images Ukraine
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И как сообщает портал TEAMtalk, в случае, если борьба за выживание будет проиграна, клуб будет вынужден попрощаться со своими лидерами. Издание называет как минимум семь игроков, которые в этом случае покинут клуб – это Джаррад Брантуэйт, Амаду Онана, Джордан Пикфорд, Доминик Калверт-Льюин, Абдулай Дукуре, Джек Харрисон, а также украинец Виталий Миколенко.
Также издание прошлось по каждому из этих игроков, оценивая их сильные стороны. О Миколенко написано следующее:
"Миколенко – один из самых ярких игроков "ирисок" в сезоне. Он начал показывать, почему команда заплатила за него 18 миллионов фунтов два года назад киевскому "Динамо". У Виталия были проблемы в предыдущих сезонах, но теперь он стал одним из важнейших игроков обороны команды.
Миколенко делает в среднем 3.2 перехвата за игру в АПЛ, а это четвертый показатель среди всех игроков лиги. Его боевой дух характеризует упорный настрой команды, который она показывает с момента снятия 10 очков.
Хорошая форма Миколенко, несомненно, привлечет внимание многих команд. Поэтому, если "Эвертон" вылетит и получит за него хорошее предложение, клубу придется его принять", – отмечает издание.
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