Миколенко – в списке. Эвертон в случае вылета из АПЛ попрощается со своими лидерами

" Эвертон " продолжает борьбу за сохранение прописки в АПЛ. Лига сняла с клуба 10 очков из-за нарушения финансовых правил, и теперь "ириски" занимают 18-е место в таблице с 19 очками.

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И как сообщает портал TEAMtalk, в случае, если борьба за выживание будет проиграна, клуб будет вынужден попрощаться со своими лидерами. Издание называет как минимум семь игроков, которые в этом случае покинут клуб – это Джаррад Брантуэйт, Амаду Онана, Джордан Пикфорд, Доминик Калверт-Льюин, Абдулай Дукуре, Джек Харрисон, а также украинец Виталий Миколенко.

Также издание прошлось по каждому из этих игроков, оценивая их сильные стороны. О Миколенко написано следующее: