Цыганков рассказал, как поспособствовал переходу Довбика в Жирону
Цыганков был уверен, что Довбика поможет команде
Girona
Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков рассказал, как посоветовал руководству испанского клуба подписать партнера по национальной команде Артема Довбика.
"Меня спрашивали в конце прошлого сезона про Артема. Я сказал: "Это – тот игрок, который вам точно поможет. Я знаю его характеристики, потому что мы играем в национальной сборной". Поэтому сказал сразу: если хотите должны его брать, он точно поможет. И, как показала практика, сейчас Артем – один из лучших футболистов Испании.
Ожидал ли я, что он так быстро заиграет? Ожидания у каждого свои. "Жирона" – это та команда, где тебе помогут, когда ты придешь. Тем более, у него есть украинец, который может что-то сказать за эти полгода, которые я поиграл. Я очень рад за него и надеюсь, что мы будем продолжать", - сказал Цыганков.
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