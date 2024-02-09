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Цыганков рассказал, как поспособствовал переходу Довбика в Жирону

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Цыганков был уверен, что Довбика поможет команде

Цыганков рассказал, как поспособствовал переходу Довбика в Жирону

Girona

Новина українською

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков рассказал, как посоветовал руководству испанского клуба подписать партнера по национальной команде Артема Довбика.

"Меня спрашивали в конце прошлого сезона про Артема. Я сказал: "Это – тот игрок, который вам точно поможет. Я знаю его характеристики, потому что мы играем в национальной сборной". Поэтому сказал сразу: если хотите должны его брать, он точно поможет. И, как показала практика, сейчас Артем – один из лучших футболистов Испании.

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Ожидал ли я, что он так быстро заиграет? Ожидания у каждого свои. "Жирона" – это та команда, где тебе помогут, когда ты придешь. Тем более, у него есть украинец, который может что-то сказать за эти полгода, которые я поиграл. Я очень рад за него и надеюсь, что мы будем продолжать", - сказал Цыганков.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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