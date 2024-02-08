Цыганков рассказал о том, что в Жироне спрашивали про Пихаленка и Шапаренко

Украинский вингер " Жироны " Виктор Цыганков рассказал, кем еще из украинских игроков интересовался испанский клуб.

– Шапаренко не подтягивал сюда я так смотрю?

- Кстати, спрашивали за Пихаленка, Шапаренко, но у них немного другие ситуации.

У меня ситуация была, что оставалось полгода контракта. Я хотел, чтобы "Динамо" заработало деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, играть на самом высоком уровне, учиться у других.

– Та же ситуация, что у Трубина повторилась?

– Наверное. Хорошо, что отпускают. Потому что и сборная Украины растет, поэтому это хорошо.