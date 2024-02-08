Цыганков рассказал о том, что в Жироне спрашивали про Пихаленка и Шапаренко
Но там другая ситуация с контрактами
instagram.com/viktortsygankov
Украинский вингер "
– Шапаренко не подтягивал сюда я так смотрю?
- Кстати, спрашивали за Пихаленка, Шапаренко, но у них немного другие ситуации.
У меня ситуация была, что оставалось полгода контракта. Я хотел, чтобы "Динамо" заработало деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, играть на самом высоком уровне, учиться у других.
– Та же ситуация, что у Трубина повторилась?
– Наверное. Хорошо, что отпускают. Потому что и сборная Украины растет, поэтому это хорошо.
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Лекарь (село Дарниця)
08.02.2024 в 21:18
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