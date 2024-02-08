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Цыганков рассказал о том, что в Жироне спрашивали про Пихаленка и Шапаренко

Наши за границей
Обновлено

Но там другая ситуация с контрактами

Цыганков рассказал о том, что в Жироне спрашивали про Пихаленка и Шапаренко

instagram.com/viktortsygankov

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков рассказал, кем еще из украинских игроков интересовался испанский клуб.

– Шапаренко не подтягивал сюда я так смотрю?

- Кстати, спрашивали за Пихаленка, Шапаренко, но у них немного другие ситуации.

У меня ситуация была, что оставалось полгода контракта. Я хотел, чтобы "Динамо" заработало деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, играть на самом высоком уровне, учиться у других.

– Та же ситуация, что у Трубина повторилась?

– Наверное. Хорошо, что отпускают. Потому что и сборная Украины растет, поэтому это хорошо.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
08.02.2024 в 21:18
Хто такий Шапраренко?
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
08.02.2024 в 21:18
Хто такий Шапраренко?
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0
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La Scala (Milano)
08.02.2024 в 21:44
Якщо про Миколу, то це майбутній зять Шацьких
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