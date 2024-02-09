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Президент Реала обратил внимание на Довбика

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Впереди матч Реала и Жироны

Президент Реала обратил внимание на Довбика

realmadridexclusivo

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик своей игрой обратил на себя внимание президента мадридского "Реала" Флорентино Переса.

Как сообщает Realmadridexclusivo, Перес будет внимательно наблюдать за украинцем во время субботнего матча против каталонской команды.

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В королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для "сливочных" в летнее межсезонье. Кроме Довбика на радары "Реала" попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.

Напомним, что Довбик успел восстановиться после травмы и ожидается, что он выйдет в старте "Жироны" на матч с "Реалом".

В текущем сезоне Ла Лиги украинец провел 21 матч за "Жирону", отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Realmadridexclusivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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