Президент Реала обратил внимание на Довбика

Украинский форвард " Жироны" Артем Довбик своей игрой обратил на себя внимание президента мадридского "Реала" Флорентино Переса.

Как сообщает Realmadridexclusivo, Перес будет внимательно наблюдать за украинцем во время субботнего матча против каталонской команды.

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В королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для "сливочных" в летнее межсезонье. Кроме Довбика на радары "Реала" попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.

Напомним, что Довбик успел восстановиться после травмы и ожидается, что он выйдет в старте "Жироны" на матч с "Реалом".

В текущем сезоне Ла Лиги украинец провел 21 матч за "Жирону", отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.