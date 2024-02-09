Президент Реала обратил внимание на Довбика
Впереди матч Реала и Жироны
realmadridexclusivo
Украинский форвард "
Как сообщает Realmadridexclusivo, Перес будет внимательно наблюдать за украинцем во время субботнего матча против каталонской команды.
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В королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для "сливочных" в летнее межсезонье. Кроме Довбика на радары "Реала" попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.
Напомним, что Довбик успел восстановиться после травмы и ожидается, что он выйдет в старте "Жироны" на матч с "Реалом".
В текущем сезоне Ла Лиги украинец провел 21 матч за "Жирону", отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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