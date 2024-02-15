Воспитанник Динамо перешел в свой 13-й клуб в карьере
28-летний футболист перебрался в Италию
Фото: U.S. Agropoli 1921
Украинский полузащитник Евгений Чумак стал игроком ФК "Агрополи", который выступает в аматорской лиге Италии.
Детали контракта неизвестны. Впрочем, он уже успел дебютировать за свою новую команду в поединке против "Червинары" (0:2).
Предыдущим клубом 28-летнего украинца был "Арыс", за который он выступал с июля по август 2023 года. С того момента Евгений находился в статусе свободного агента.
Напомним, Чумак является воспитанником "Динамо". За главную команду киевлян провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Ранее он поиграл в "Говерле", "Торпедо" (Жодино), "Зирке", "Карпатах", "Днепре" (Могилев), "Десне", грузинском "Шевардени", узбекских "Бунедкоре", "Металлурге" и "Динамо", а также казахском Туране.
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