Воспитанник Динамо перешел в свой 13-й клуб в карьере

Украинский полузащитник Евгений Чумак стал игроком ФК "Агрополи", который выступает в аматорской лиге Италии.

Детали контракта неизвестны. Впрочем, он уже успел дебютировать за свою новую команду в поединке против "Червинары" (0:2).

Предыдущим клубом 28-летнего украинца был "Арыс", за который он выступал с июля по август 2023 года. С того момента Евгений находился в статусе свободного агента.

Напомним, Чумак является воспитанником "Динамо". За главную команду киевлян провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Ранее он поиграл в "Говерле", "Торпедо" (Жодино), "Зирке", "Карпатах", "Днепре" (Могилев), "Десне", грузинском "Шевардени", узбекских "Бунедкоре", "Металлурге" и "Динамо", а также казахском Туране.