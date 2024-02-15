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Яремчук хотел бы остаться в Валенсии, но многое будет зависеть от суммы, которую Брюгге запросит за игрока

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Много платить Валенсия просто не может

Яремчук хотел бы остаться в Валенсии, но многое будет зависеть от суммы, которую Брюгге запросит за игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард Роман Яремчук, который играет за "Валенсию" на правах аренды из "Брюгге", счастлив в Испании и хотел бы и дальше играть за валенсийцев.

Как сообщает Fichajes, в испанском клубе также рассматривают вариант выкупа контракта украинца, однако здесь многое будет зависеть от суммы, которую захочет получить "Брюгге" за игрока, так как финансовое положение "Валенсии" нельзя назвать благополучным.

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"Он очень счастлив в городе, его жена и сын также. Он чувствует себя более интегрированным в команду, чем когда-либо, и если только будет возможность продолжать работать в клубе, он пойдет на это. Но права на Романа принадлежат "Брюгге", который приобрел его за 17 миллионов евро, и я понимаю, что они захотят вернуть часть своих инвестиций", – сказал агент Романа в интервью изданию Relevo.

В этом сезоне 28-летний Яремчук провел 20 матчей во всех турнирах за "Валенсию", в которых забил 3 гола

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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