Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев

Польский "Заглембе" Сосновец, который не так давно принял известный в Украине тренер Александр Хацкевич, объявил о подписании двух украинских игроков.

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Игроками команды стал полузащитник Алексей Довгий и левый хавбек Артем Сухоцкий.

Контракты обеих игроков рассчитаны до конца сезона.

34-летний Довгий до недавнего момента выступал за "Рух" и зимой покинул команду на правах свободного агента. Последней командой Сухоцкого был "Черноморец", за который он так и не дебютировал.

"Заглембе" является аутсайдером Первой лиги Польши, по итогам осенней части сезона команда занимает последнее, 18-е, место, имея 11 очков. От спасительной 15-й позиции "Заглембе" отстает на 8 пунктов.