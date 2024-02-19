Цыганков и Довбик - в заявке Жироны на матч против Атлетика
Игра состоится сегодня в 22:00
Girona
Пресс-служба "Жироны" опубликовала заявку команды на выездной матч чемпионата Испании против "Атлетик" Бильбао.
Украинские футболисты Виктор Цыганкова и Артем Довбик попали в список игроков, которые могут принять участие в игре. Что касается потерь, то тренерский штаб "жирондинцев" не сможет рассчитывать на травмированного Дейли Блинда и дисквалифицированного Ян Коуту.
В этом сезоне Цыганков провел 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. На счету Довбика 25 игр, 14 мячей и 7 ассистов.
Матч "Атлетик" - "Жирона" состоится сегодня, 19 февраля. Начало встречи в - 22:00 по Киеву.
???? CONVOCATÒRIA #AthleticGirona pic.twitter.com/LTWQ8GMv7y— Girona FC (@GironaFC) February 19, 2024
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