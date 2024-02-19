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Цыганков и Довбик - в заявке Жироны на матч против Атлетика

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Игра состоится сегодня в 22:00

Цыганков и Довбик - в заявке Жироны на матч против Атлетика

Girona

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Пресс-служба "Жироны" опубликовала заявку команды на выездной матч чемпионата Испании против "Атлетик" Бильбао.

Украинские футболисты Виктор Цыганкова и Артем Довбик попали в список игроков, которые могут принять участие в игре. Что касается потерь, то тренерский штаб "жирондинцев" не сможет рассчитывать на травмированного Дейли Блинда и дисквалифицированного Ян Коуту.

В этом сезоне Цыганков провел 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. На счету Довбика 25 игр, 14 мячей и 7 ассистов.

Матч "Атлетик" - "Жирона" состоится сегодня, 19 февраля. Начало встречи в - 22:00 по Киеву.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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