Его действия пугают. Миколенко назвал форварда, против которого ему было наиболее сложно играть в АПЛ
Мо Салах - на первом месте личного рейтинга украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Это 3 игрока. Мохамед Салах, Букайо Сака и Бернарду Силва.
Если надо выбрать одного, то это будет Мо Салах. Он очень быстро бежит с мячом и идет прямо на тебя. Меня это пугает, как и других защитников", - сказал Миколенко.
Mohamed Salah? Bukayo Saka? ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 19, 2024
Vitalii Mykolenko tells us the toughest Premier League player he's faced ????
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал увеличил отрыв, Барселона приблизились к Жироне. Турнирная таблица Ла Лиги
- Орбан призвал закрыть европейский рынок для украинской агропродукции
- Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола
- Трубин привез гол в матче чемпионата Португалии, а затем отбил пенальти – ВИДЕО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Зинченко, Лунин, Мудрик и другие. Как звезды украинского футбола провели День Валентина. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн