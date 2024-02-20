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Его действия пугают. Миколенко назвал форварда, против которого ему было наиболее сложно играть в АПЛ

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Обновлено

Мо Салах - на первом месте личного рейтинга украинца

Его действия пугают. Миколенко назвал форварда, против которого ему было наиболее сложно играть в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко назвал трех игроков, против которых ему было наиболее сложно играть в АПЛ.

"Это 3 игрока. Мохамед Салах, Букайо Сака и Бернарду Силва.

Если надо выбрать одного, то это будет Мо Салах. Он очень быстро бежит с мячом и идет прямо на тебя. Меня это пугает, как и других защитников", - сказал Миколенко.

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Мохамед Салах Бернарду Силва Виталий Миколенко Букайо Сака
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