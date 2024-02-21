Лунин - на втором месте по среднему показателю сейвов в текущей Лиге чемпионов
Возглавил рейтинг Ян Зоммер из Интера
Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал WhoScored "вычислил" лучших голкиперов нынешнего сезона
Возглавляет рейтинг Ян Зоммер из "Интера" с показателем сейвов 90%, а вот на втором месте – украинец Андрей Лунин из "Реала" с процентом отраженных ударов 87.5%.
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Также в пятерке лучших вратарей по этому показателю: Ян Облак из "Атлетико", Марк-Андре тер Штеген из "Барсы" и Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии".
Ну и напомним, что в текущем сезоне ЛЧ Лунин провел 3 матча, в которых пропустил 2 гола и два поединка отстоял на ноль.
???? Best save success rates in the #UCL this season (3+ apps, remaining teams only):— WhoScored.com (@WhoScored) February 21, 2024
◎ 90% - Yann Sommer
◎ 87.5% - Andriy Lunin
◎ 83.9% - Jan Oblak
◎ 81.8% - Marc-André ter Stegen
◎ 78.3% - Gregor Kobel pic.twitter.com/SOPQAVHyDN
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