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Лунин - на втором месте по среднему показателю сейвов в текущей Лиге чемпионов

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Возглавил рейтинг Ян Зоммер из Интера

Лунин - на втором месте по среднему показателю сейвов в текущей Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Аналитический портал WhoScored "вычислил" лучших голкиперов нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Возглавляет рейтинг Ян Зоммер из "Интера" с показателем сейвов 90%, а вот на втором месте – украинец Андрей Лунин из "Реала" с процентом отраженных ударов 87.5%.

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Также в пятерке лучших вратарей по этому показателю: Ян Облак из "Атлетико", Марк-Андре тер Штеген из "Барсы" и Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии".

Ну и напомним, что в текущем сезоне ЛЧ Лунин провел 3 матча, в которых пропустил 2 гола и два поединка отстоял на ноль.

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Интер (Милан) Марк-Андре тер Штеген Ян Зоммер Ян Облак Андрей Лунин Грегор Кобель
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