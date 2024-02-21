Лунин - на втором месте по среднему показателю сейвов в текущей Лиге чемпионов

Аналитический портал WhoScored "вычислил" лучших голкиперов нынешнего сезона Лиги чемпионов .

Возглавляет рейтинг Ян Зоммер из "Интера" с показателем сейвов 90%, а вот на втором месте – украинец Андрей Лунин из "Реала" с процентом отраженных ударов 87.5%.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в пятерке лучших вратарей по этому показателю: Ян Облак из "Атлетико", Марк-Андре тер Штеген из "Барсы" и Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии".

Ну и напомним, что в текущем сезоне ЛЧ Лунин провел 3 матча, в которых пропустил 2 гола и два поединка отстоял на ноль.