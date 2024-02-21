  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч 1/8 финала ЛЧ с Порту
В тренде

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч 1/8 финала ЛЧ с Порту

Наши за границей
Обновлено

Украинец продолжает восстанавливаться после травмы

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч 1/8 финала ЛЧ с Порту

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 февраля, состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых "Порту" примет "Арсенал".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы и не попал в заявку своей команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка, который начнется в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Миколенко - о своем хобби: Я люблю ловить карпа, а Шон Дайч – спиннингом. Это разные вещи
yellow-arrow
Лунин - на втором месте по среднему показателю сейвов в текущей Лиге чемпионов
yellow-arrow
Цыганков: Нужно начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник
Арсенал (Лондон) Порту Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости