Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч 1/8 финала ЛЧ с Порту
Украинец продолжает восстанавливаться после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 21 февраля, состоятся два матча 1/8 финала
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы и не попал в заявку своей команды.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 21, 2024
Unchanged from Saturday's win at Burnley ✅
Let's leave it all out there, Gunners ???? pic.twitter.com/DadsKfYD6e
⚽???? ℕ???????????????? ???????? ????ℕ????ℂ????????????⚽#FCPAFC #UCL pic.twitter.com/yjjDhR5JkR— FC Porto (@FCPorto) February 21, 2024
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