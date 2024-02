Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч 1/8 финала ЛЧ с Порту

Сегодня, 21 февраля, состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов , в одном из которых "Порту" примет "Арсенал".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы и не попал в заявку своей команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка , который начнется в 22:00.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



Unchanged from Saturday's win at Burnley ✅



Let's leave it all out there, Gunners ???? pic.twitter.com/DadsKfYD6e