Лучше чем у Месси и Суареса. Известны оценки Кривцова в первом матче сезона МЛС
Сергей был одним из лучших на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" обыграл "Реал Солт Лейк" (2:0) в 1-м туре МЛС.
Луис Суарес и Лионель Месси отметились ассистами в этом матче. Это был дебютный матч 37-летнего уругвайского форварда в официальных матчах за "Майами".
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Стали известны оценки игроков за матч от аналитических порталов Whoscored и Sofascored. Украинский защитник Сергей Кривцов отыграл весь матч в основном составе.
Кривцов сегодня был одним из лучших на поле среди игроков обеих команд и получил оценки 7,8 и 8,2. У украинца 8 выносов мяча, 5 заблокированных ударов, 1 перехват, 1 отбор мяча и 5 из 7 выигранных единоборств.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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