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Трубин - после 4:0 с Портимоненсе: Важная победа для нашей команды

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Украинец вышел в основе и не пропустил

Трубин - после 4:0 с Портимоненсе: Важная победа для нашей команды

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин в своих соцсетях прокомментировал матч 23-го тура чемпионата Португалии против "Портимоненсе" (4:0).

"Важная победа для нашей команды. Только вместе можем преодолеть любые трудности. Идем дальше", - написал украинский вратарь на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин провел на поле весь матч и не пропустил. За поединок украинец отдал 11 точных передач из 11 (100%) и сделал 3 сейва.

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Бенфика (Лиссабон) Портимоненсе Анатолий Трубин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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