Трубин - после 4:0 с Портимоненсе: Важная победа для нашей команды

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин в своих соцсетях прокомментировал матч 23-го тура чемпионата Португалии против "Портимоненсе" (4:0).

"Важная победа для нашей команды. Только вместе можем преодолеть любые трудности. Идем дальше", - написал украинский вратарь на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин провел на поле весь матч и не пропустил. За поединок украинец отдал 11 точных передач из 11 (100%) и сделал 3 сейва.