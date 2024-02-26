Трубин - после 4:0 с Портимоненсе: Важная победа для нашей команды
Украинец вышел в основе и не пропустил
Фото: Instagram
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин в своих соцсетях прокомментировал матч 23-го тура чемпионата Португалии против "Портимоненсе" (4:0).
"Важная победа для нашей команды. Только вместе можем преодолеть любые трудности. Идем дальше", - написал украинский вратарь на своей странице в Instagram.
Напомним, Трубин провел на поле весь матч и не пропустил. За поединок украинец отдал 11 точных передач из 11 (100%) и сделал 3 сейва.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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