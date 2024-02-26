Сухой матч Трубина. Бенфика - Портимоненсе 4:0. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" оформила разгромную победу в домашнем матче над одним из аутсайдеров португальской Суперлиги - "Портимоненсе".

В первом тайме гостям удалось сдержать натиск "орлов", но уже во втором тайме столичный клуб своего соперника не пожалел - в промежутке с 55-й по 75-ю минуту было оформлено 4 гола усилиями Рафы Силвы (дубль), Давида Нереса и Анхеля Ди Марии.

Голкипер Анатолий Трубин провёл на поле весь поединок. Эта игра стала для украинца 13-й по счёту в текущем сезоне, где ему не пришлось доставать мяч из сетки ворот.

"Бенфика" занимает первое место в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя "Спортинга" на три очка. Правда, у "зелёно-белых" есть два матча в запасе.

Чемпионат Португалии, 23-й тур. 25 февраля

"Бенфика" – "Портимоненсе" – 4:0

Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59