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Сухой матч Трубина. Бенфика - Портимоненсе 4:0. Видео голов и обзор матча

Португалия

Разгромная победа лидера чемпионата

Сухой матч Трубина. Бенфика - Портимоненсе 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"

Новина українською

"Бенфика" оформила разгромную победу в домашнем матче над одним из аутсайдеров португальской Суперлиги - "Портимоненсе".

В первом тайме гостям удалось сдержать натиск "орлов", но уже во втором тайме столичный клуб своего соперника не пожалел - в промежутке с 55-й по 75-ю минуту было оформлено 4 гола усилиями Рафы Силвы (дубль), Давида Нереса и Анхеля Ди Марии.

Голкипер Анатолий Трубин провёл на поле весь поединок. Эта игра стала для украинца 13-й по счёту в текущем сезоне, где ему не пришлось доставать мяч из сетки ворот.

"Бенфика" занимает первое место в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя "Спортинга" на три очка. Правда, у "зелёно-белых" есть два матча в запасе.

Чемпионат Португалии, 23-й тур. 25 февраля
"Бенфика" – "Портимоненсе" – 4:0
Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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