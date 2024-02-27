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Украинский нападающий пытался трудоустроиться в Беларуси

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Но не прошел просмотр в Витебске

Украинский нападающий пытался трудоустроиться в Беларуси

olimpik.com.ua

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Украинский форвард Максим Дегтярев пытался трудоустроиться в белорусском клубе "Витебск".

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Как сообщает пресс-служба белорусов, 30-летний украинец был некоторое время на просмотре, провел пару спаррингов, но не впечатлил тренерский клуб и покинул расположение клуба.

Последними клубами Максима Дегтярева были казахские "Тараз" и "Атырау". С начала полномасштабного вторжения РФ Максим не играл за украинские команды.

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Источник:
ФК Витебск
Опубликовал: Михаил Черныш
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