Украинский нападающий пытался трудоустроиться в Беларуси
Но не прошел просмотр в Витебске
olimpik.com.ua
Украинский форвард Максим Дегтярев пытался трудоустроиться в белорусском клубе "Витебск".
Как сообщает пресс-служба белорусов, 30-летний украинец был некоторое время на просмотре, провел пару спаррингов, но не впечатлил тренерский клуб и покинул расположение клуба.
Последними клубами Максима Дегтярева были казахские "Тараз" и "Атырау". С начала полномасштабного вторжения РФ Максим не играл за украинские команды.
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Источник:ФК Витебск
Опубликовал: Михаил Черныш
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