Украинский нападающий пытался трудоустроиться в Беларуси

Украинский форвард Максим Дегтярев пытался трудоустроиться в белорусском клубе "Витебск".

Как сообщает пресс-служба белорусов, 30-летний украинец был некоторое время на просмотре, провел пару спаррингов, но не впечатлил тренерский клуб и покинул расположение клуба.

Последними клубами Максима Дегтярева были казахские "Тараз" и "Атырау". С начала полномасштабного вторжения РФ Максим не играл за украинские команды.