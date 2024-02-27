СМИ: Челси раздумывает над арендой Мудрика. Среди претендентов - Арсенал и Ювентус

23-летний украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик пока что не впечатляет своей игрой в составе лондонской команды.

Футболист, за которого заплатили 70 млн евро, редко появляется в стартовом составе и получает немного игровой практики.

Обеспокоены таким положением дел и в руководстве клуба, так как за украинца заплачены большие даже для англичан деньги.

Поэтому, как пишет, Fichajes, если тенденция сохранится, в "Челси" готовы ради игровой практики отправить Мудрика в следующем в аренду, основные претенденты на которую – "Ювентус" и лондонский "Арсенал".

Также "Челси" будет готов продать игрока, но при этом клуб захочет получить не менее все тех же 70 млн евро, которые за него были заплачены, что выглядит маловероятным.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ украинец провел 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.