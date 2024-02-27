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Забарный выйдет в старте Борнмута на кубковый матча с Лестером

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1/8 финала Кубка Англии

Забарный выйдет в старте Борнмута на кубковый матча с Лестером

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 февраля, "Борнмут" в рамках 1/8 финала Кубка Англии примет "Лестер". Матч начнется в 21:30.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Отметим, что это будет 30-й матч украинца за "Борнмут" в текущем сезоне.

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