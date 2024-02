Забарный выйдет в старте Борнмута на кубковый матча с Лестером

Сегодня, 27 февраля, " Борнмут " в рамках 1/8 финала Кубка Англии примет "Лестер". Матч начнется в 21:30.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Отметим, что это будет 30-й матч украинца за "Борнмут" в текущем сезоне.

A full debut for Enes Ünal ????



Our team to face Leicester City ???? pic.twitter.com/SwHS3XttDJ