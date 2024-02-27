Забарный выйдет в старте Борнмута на кубковый матча с Лестером
1/8 финала Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27 февраля, "
Украинский защитник хозяев Илья Забарный выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
Отметим, что это будет 30-й матч украинца за "Борнмут" в текущем сезоне.
A full debut for Enes Ünal ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 27, 2024
Our team to face Leicester City ???? pic.twitter.com/SwHS3XttDJ
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