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"Вместе создадим еще большую историю", - Трубин поздравил Бенфику с 120-летием

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У лиссабонского клуба - юбилей

"Вместе создадим еще большую историю", - Трубин поздравил Бенфику с 120-летием

Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поздравил клуб с 120-летием.

"Бенфике" исполняется 120 лет. Поздравляю, славная "Бенфика".

История клуба полна больших побед, исторических моментов и легенд. Большая честь представлять этот клуб и являться частью его истории.

Вместе создадим еще большую историю", – написал Трубин.

Напомним, что украинец играет за португальский клуб с августа 2023 года. За это время 22-летний украинец провел за команду 94 матча во всех турнирах, в которых пропустил 94 гола и 39 поединков отстоял на ноль.

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