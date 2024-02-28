"Вместе создадим еще большую историю", - Трубин поздравил Бенфику с 120-летием
У лиссабонского клуба - юбилей
Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"
Украинский голкипер "
"Бенфике" исполняется 120 лет. Поздравляю, славная "Бенфика".
История клуба полна больших побед, исторических моментов и легенд. Большая честь представлять этот клуб и являться частью его истории.
Вместе создадим еще большую историю", – написал Трубин.
Напомним, что украинец играет за португальский клуб с августа 2023 года. За это время 22-летний украинец провел за команду 94 матча во всех турнирах, в которых пропустил 94 гола и 39 поединков отстоял на ноль.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины определилась с составами на Кубок мира по биатлону в Холменколлене
- Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец
- Источник: Салах подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
- Как сыграл Мудрик в финале Кубка Англии? Стали известны оценки украинца
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн