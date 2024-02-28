"Вместе создадим еще большую историю", - Трубин поздравил Бенфику с 120-летием

Украинский голкипер " Бенфики " Анатолий Трубин поздравил клуб с 120-летием.

"Бенфике" исполняется 120 лет. Поздравляю, славная "Бенфика". История клуба полна больших побед, исторических моментов и легенд. Большая честь представлять этот клуб и являться частью его истории. Вместе создадим еще большую историю", – написал Трубин.

Напомним, что украинец играет за португальский клуб с августа 2023 года. За это время 22-летний украинец провел за команду 94 матча во всех турнирах, в которых пропустил 94 гола и 39 поединков отстоял на ноль.