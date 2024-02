Кубковый боец. Мудрик впервые с 23 января выйдет в старте Челси и сыграет на новой позиции

Сегодня, 28 февраля, " Челси " в рамках 1/8 финала Кубка Англии примет "Лидс". Матч начнется в 21:30.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик наконец-то выйдет в стартовом составе своей команды. Напомним, что последний раз в стартовом составе "синих" украинец выходил 23-го января в матче Кубка Лиги против "Мидлсбро".

Журналист Натан Гиссинг отмечает, что Мудрик выполнит роль плеймейкера и сыграет под нападающим.

Tonight's Chelsea team, featuring five changes from Sunday… ????#CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/zxTOCmBJsJ