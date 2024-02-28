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Кубковый боец. Мудрик впервые с 23 января выйдет в старте Челси и сыграет на новой позиции

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Сегодня Челси в матче Кубка Англии примет Лидс

Кубковый боец. Мудрик впервые с 23 января выйдет в старте Челси и сыграет на новой позиции

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 февраля, "Челси" в рамках 1/8 финала Кубка Англии примет "Лидс". Матч начнется в 21:30.

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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик наконец-то выйдет в стартовом составе своей команды. Напомним, что последний раз в стартовом составе "синих" украинец выходил 23-го января в матче Кубка Лиги против "Мидлсбро".

Журналист Натан Гиссинг отмечает, что Мудрик выполнит роль плеймейкера и сыграет под нападающим.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Челси (Лондон) Лидс Юнайтед Михаил Мудрик
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