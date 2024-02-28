Кубковый боец. Мудрик впервые с 23 января выйдет в старте Челси и сыграет на новой позиции
Сегодня Челси в матче Кубка Англии примет Лидс
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 28 февраля, "
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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик наконец-то выйдет в стартовом составе своей команды. Напомним, что последний раз в стартовом составе "синих" украинец выходил 23-го января в матче Кубка Лиги против "Мидлсбро".
Журналист Натан Гиссинг отмечает, что Мудрик выполнит роль плеймейкера и сыграет под нападающим.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Tonight's Chelsea team, featuring five changes from Sunday… ????#CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/zxTOCmBJsJ— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 28, 2024
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