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"Мечтал попасть в сборную Украины", - Жабченко высказался о Мурзе, который уехал в РФ

Наши за границей
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Хотел попасть в сборную, а уехал в Химки

"Мечтал попасть в сборную Украины", - Жабченко высказался о Мурзе, который уехал в РФ

Фото: instagram.com/cfnucia

Новина українською

Экс-тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко высказался о вингере Артуре Мурзе, который находится на просмотре в подмосковных "Химках".

– За ним не было замечено каких-то антиукраинских взглядов?

– Это точно не про Артура. Я с ним говорил. Он мечтал попасть сборную Украины. Мне он очень импонирует как игрок и по человеческим качествам. Что его могло натолкнуть на это решение? Я думаю, что это влияние окружения. Мне жаль, если он выберет "Химки". Он мог бы усилить не одну команду УПЛ. Ту же "Оболонь", "Верес" и быть полезным украинскому футболу.

– Ваше отношение к его переходу?

– Мне неприятно, что наши пацаны выбирают Россию. Не думают о последствиях, как это на них повлияет в будущем. Закапывают себя бесперспективностью. Возможно, из-за публичности он изменит свое решение.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
01.03.2024 в 20:04
Все, якщо запідарасився, то Україні він не потрібен!
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3
0
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
01.03.2024 в 20:04
Все, якщо запідарасився, то Україні він не потрібен!
Ответить
3
0

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