"Мечтал попасть в сборную Украины", - Жабченко высказался о Мурзе, который уехал в РФ
Хотел попасть в сборную, а уехал в Химки
Фото: instagram.com/cfnucia
Экс-тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко высказался о вингере Артуре Мурзе, который
– За ним не было замечено каких-то антиукраинских взглядов?
– Это точно не про Артура. Я с ним говорил. Он мечтал попасть сборную Украины. Мне он очень импонирует как игрок и по человеческим качествам. Что его могло натолкнуть на это решение? Я думаю, что это влияние окружения. Мне жаль, если он выберет "Химки". Он мог бы усилить не одну команду УПЛ. Ту же "Оболонь", "Верес" и быть полезным украинскому футболу.
– Ваше отношение к его переходу?
– Мне неприятно, что наши пацаны выбирают Россию. Не думают о последствиях, как это на них повлияет в будущем. Закапывают себя бесперспективностью. Возможно, из-за публичности он изменит свое решение.
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