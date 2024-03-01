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Бабогло: Довбик и Левандовски очень похожи, Артем ничем не уступает Роберту

Наши за границей
Обновлено

Владислав поиграл в обороне против обеих форвардов

Бабогло: Довбик и Левандовски очень похожи, Артем ничем не уступает Роберту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Карпат" и сборной Молдовы Владислав Бабогло вспомнил, как играл против нападающего сборной Польши Роберта Левандовски в матче против Польши и сравнил его с украинским форвардом "Жироны" Артемом Довбиком.

– Левандовски как оппонент что-то показал?

– Хороший футболист, но... Все спрашивали, но скажу так: мы в чемпионате перед этими играми играли с "Днепром-1", и Довбик там был. Они очень похожи между собой, откровенно. Ты играешь – Довбик наоборот еще шире, выше.

– У нас Макс Кащук говорит, что Довбик ничем не уступает Холанду.

– По Холанду не знаю, но по крайней мере Левандовски... Да это такие же люди. Я когда еще не играл, перед первой игрой с албанцами, думал: "Наверное, там какой-то уровень – все так быстро-быстро". Ну, быстро, но не настолько, чтобы... Разница вот здесь, в голове.

– Будем говорить, что Довбик натренировал Бабогло под Левандовски.

– Да (смеется – прим.).

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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.03.2024 в 21:09
Авжеж... Буде Довбик п'ять... сім років забивати 20... 30 м'ячів у топчемпіонатах тоді це визнають не лише прихильники Артема!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
01.03.2024 в 21:09
Авжеж... Буде Довбик п'ять... сім років забивати 20... 30 м'ячів у топчемпіонатах тоді це визнають не лише прихильники Артема!
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