Бабогло: Довбик и Левандовски очень похожи, Артем ничем не уступает Роберту
Владислав поиграл в обороне против обеих форвардов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Карпат" и сборной Молдовы Владислав Бабогло вспомнил, как играл против нападающего сборной Польши Роберта Левандовски в матче против Польши и сравнил его с украинским форвардом "
– Левандовски как оппонент что-то показал?
– Хороший футболист, но... Все спрашивали, но скажу так: мы в чемпионате перед этими играми играли с "Днепром-1", и Довбик там был. Они очень похожи между собой, откровенно. Ты играешь – Довбик наоборот еще шире, выше.
– У нас Макс Кащук говорит, что Довбик ничем не уступает Холанду.
– По Холанду не знаю, но по крайней мере Левандовски... Да это такие же люди. Я когда еще не играл, перед первой игрой с албанцами, думал: "Наверное, там какой-то уровень – все так быстро-быстро". Ну, быстро, но не настолько, чтобы... Разница вот здесь, в голове.
– Будем говорить, что Довбик натренировал Бабогло под Левандовски.
– Да (смеется – прим.).
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