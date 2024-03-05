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Харатин: Из УПЛ много клубов звонили и были заинтересованы

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Харатин: Из УПЛ много клубов звонили и были заинтересованы

fcdac.sk

Новина українською

Украинский полузащитник Игорь Харатин, который в феврале перешел в словацкий ДАК, рассказал, что у него было несколько вариантов продолжения карьері.

"Из УПЛ много звонили. Когда вышло мое интервью, где я сказал о готовности вернуться в Украину, то много клубов звонили, спрашивали и были заинтересованы. Из Румынии были клубы, из Турции. Было несколько вариантов.

Такой месяц был тяжелый, потому что я уже был как бы и на чемоданах, вот-вот должен был ехать и не ехать. Трудный месяц был в этом плане. Когда "Легия" сказала, что не рассчитывает на меня, я тренировался со второй командой, проходил сборы с ними.

Конечно, я понимаю, лучше мне ехать и набираться игрового времени. Мне сейчас нужно играть и восстанавливать свои навыки. Все обдумав, приняли решение перейти в ДАК", - сказал Харатин в эфире YouTube-канала "Карина Харатин".

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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