Фламенго сделал предложение Шахтеру по покупке хавбека

Бразильский "Фламенго" заинтересован в подписании 26-летнего центрального полузащитника " Шахтера " Майкона, который сейчас играет в аренде в другом бразильском клубе – "Коринтиансе".

По данным бразильских СМИ, "Фламенго" уже направил "Шахтеру" официальное предложение по покупке игрока, однако подписать хавбека "Фла" будет не так уж и просто.

Все дело в том, что "Коринтианс", который сейчас арендует игрока, имеет право первоочередного выкупа Майкона. Поэтому "Шахтер", если примет предложение "Фламенго", должен оповестить об этом "тимау" и если последние окажутся готовы заплатить аналогичную сумму, то именно им будет позволено договариваться с Майконом.

Кроме того, трансферное окно в Бразилии закрывается 7 марта, поэтому действовать "Фламенго" предстоит очень быстро и оперативно.

При этом, также есть информация, что и сам "Коринтианс" заинтересованы в том, чтобы Майкон остался в их команде, ведь текущее арендное соглашение по футболисту у клуба рассчитано до 31 декабря.