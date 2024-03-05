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Фламенго сделал предложение Шахтеру по покупке хавбека

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Два бразильских клуба готовы поспорить за Майкона

Фламенго сделал предложение Шахтеру по покупке хавбека

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Бразильский "Фламенго" заинтересован в подписании 26-летнего центрального полузащитника "Шахтера" Майкона, который сейчас играет в аренде в другом бразильском клубе – "Коринтиансе".

По данным бразильских СМИ, "Фламенго" уже направил "Шахтеру" официальное предложение по покупке игрока, однако подписать хавбека "Фла" будет не так уж и просто.

Все дело в том, что "Коринтианс", который сейчас арендует игрока, имеет право первоочередного выкупа Майкона. Поэтому "Шахтер", если примет предложение "Фламенго", должен оповестить об этом "тимау" и если последние окажутся готовы заплатить аналогичную сумму, то именно им будет позволено договариваться с Майконом.

Кроме того, трансферное окно в Бразилии закрывается 7 марта, поэтому действовать "Фламенго" предстоит очень быстро и оперативно.

При этом, также есть информация, что и сам "Коринтианс" заинтересованы в том, чтобы Майкон остался в их команде, ведь текущее арендное соглашение по футболисту у клуба рассчитано до 31 декабря.

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Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Майкон де Андраде Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
Bolavip Brasil
Опубликовал: Михаил Черныш
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