Фламенго сделал предложение Шахтеру по покупке хавбека
Два бразильских клуба готовы поспорить за Майкона
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Бразильский "Фламенго" заинтересован в подписании 26-летнего центрального полузащитника "
По данным бразильских СМИ, "Фламенго" уже направил "Шахтеру" официальное предложение по покупке игрока, однако подписать хавбека "Фла" будет не так уж и просто.
Все дело в том, что "Коринтианс", который сейчас арендует игрока, имеет право первоочередного выкупа Майкона. Поэтому "Шахтер", если примет предложение "Фламенго", должен оповестить об этом "тимау" и если последние окажутся готовы заплатить аналогичную сумму, то именно им будет позволено договариваться с Майконом.
Кроме того, трансферное окно в Бразилии закрывается 7 марта, поэтому действовать "Фламенго" предстоит очень быстро и оперативно.
При этом, также есть информация, что и сам "Коринтианс" заинтересованы в том, чтобы Майкон остался в их команде, ведь текущее арендное соглашение по футболисту у клуба рассчитано до 31 декабря.
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