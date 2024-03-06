Вьюнник на правах свободного агента перешел из Шахтера в Лехию
Польский клуб объявил о подписании украинца
lechia.pl
"Лехия" из Гданська объявила о подписании контракта с украинским форвардом Богданом Вьюнником.
Польский клуб отмечает, что украинец перешел в качестве свободного агента, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Напомним, что соглашение игрока с "
Сам футболист назвал эту информацию "полным абсурдом" и сообщил, что "Лехия" и донецкий клуб вели зимой переговоры по его трансферу.
"Лехия" в текущем сезоне занимает 2-е место во втором дивизионе Польши и претендует на повышение в классе.
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