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Вьюнник на правах свободного агента перешел из Шахтера в Лехию

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Польский клуб объявил о подписании украинца

Вьюнник на правах свободного агента перешел из Шахтера в Лехию

lechia.pl

Новина українською

"Лехия" из Гданська объявила о подписании контракта с украинским форвардом Богданом Вьюнником.

Польский клуб отмечает, что украинец перешел в качестве свободного агента, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Напомним, что соглашение игрока с "Шахтером" было рассчитано до лета 2025 года. В начале февраля появилась информация, что Вьюнник хочет расторгнуть контракт с "Шахтером" из-за связанных с войной переживаний.

Сам футболист назвал эту информацию "полным абсурдом" и сообщил, что "Лехия" и донецкий клуб вели зимой переговоры по его трансферу.

"Лехия" в текущем сезоне занимает 2-е место во втором дивизионе Польши и претендует на повышение в классе.

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Источник:
Лехия
Опубликовал: Михаил Черныш
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