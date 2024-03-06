Вьюнник на правах свободного агента перешел из Шахтера в Лехию

"Лехия" из Гданська объявила о подписании контракта с украинским форвардом Богданом Вьюнником.

Польский клуб отмечает, что украинец перешел в качестве свободного агента, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Напомним, что соглашение игрока с " Шахтером " было рассчитано до лета 2025 года. В начале февраля появилась информация, что Вьюнник хочет расторгнуть контракт с "Шахтером" из-за связанных с войной переживаний.

Сам футболист назвал эту информацию "полным абсурдом" и сообщил, что "Лехия" и донецкий клуб вели зимой переговоры по его трансферу.

"Лехия" в текущем сезоне занимает 2-е место во втором дивизионе Польши и претендует на повышение в классе.