Несмотря на пять пропущенных от Порту, Трубин выйдет в старте Бенфики на Рейнджерс
Тренер продолжает доверять украинцу
Фото: Instagram
В четверг, 7 марта, "Бенфика" в рамках 1/8 финала
Несмотря на то, что в прошлом матче украинец пропустил 5 голов от "Порту" в чемпионате (0:5), тренер продолжает довертяь киперу - Анатолий сегодня выйдет в стартовом составе "орлов".
Напомним, что это будет 36-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 35 он пропустил 34 гола и в 13 поединках отстоял "на ноль".
Также отметим, что UA-Футбол проведет
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