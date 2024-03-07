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Несмотря на пять пропущенных от Порту, Трубин выйдет в старте Бенфики на Рейнджерс

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Тренер продолжает доверять украинцу

Несмотря на пять пропущенных от Порту, Трубин выйдет в старте Бенфики на Рейнджерс

Фото: Instagram

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 7 марта, "Бенфика" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сыграет в Лиссабоне с шотландским "Рейнджерс". Поединок начнется в 22:00.

Несмотря на то, что в прошлом матче украинец пропустил 5 голов от "Порту" в чемпионате (0:5), тренер продолжает довертяь киперу - Анатолий сегодня выйдет в стартовом составе "орлов".

Напомним, что это будет 36-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 35 он пропустил 34 гола и в 13 поединках отстоял "на ноль".

Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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