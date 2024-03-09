Двух украинцев мало. Жирона нацелилась на игроков Шахтера
На Георгия Судакова и Артема Бондаренко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" интересуется хавбеками донецкого "Шахтера" Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко. Об этом сообщает Esport3.
По имеющейся информации, руководство "Жироны" рассматривает возможность подписания украинцев по окончании сезона. Отмечается, что внутри клуба считают, покупка Судакова и Бондаренко усилит состав команды перед участием в Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Напомним, за "Жирону" выступают два игрока сборной Украины – полузащитник Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик. За этот сезон Цыганков отличился 6 голами и 3 результативными передачами в 22 играх, а его партнер Артем Довбик в 25 матчах забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
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