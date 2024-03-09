Цыганков оформляет 4-й ассист в этом сезоне в матче с Осасуной. Видео
Своей передачей выводит Жирону вперед на 13-й минуте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Цыганков оформил 4-й ассист за "Жирону" в этом сезоне. 26-летний вингер сместился в центр поля и отдал передачу на ход Порту, который и открыл счет в матче.
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Для Виктора поединок стал 27-м в этом сезоне. За 1777 минут он смог забить 6 мячей и отдать четыре голевые передачи.
Ранее голом отметился Довбик, однако он не был засчитан из-за офсайда.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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