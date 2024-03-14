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Сидорчук объяснил, почему не играл в последнем матче Вестерло

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Хавбек рассказал о ситуации в бельгийском клубе

Сидорчук объяснил, почему не играл в последнем матче Вестерло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о своем игровом времени в бельгийском "Вестерло".

- 9 марта вы впервые не сыграли в основе "Вестерло", как вы сами это объясняете?

- Я думаю, что одна из причин, что у команды были плохие результаты. Вторая причина – это моя игра, не совсем уверенная, как ожидают. И третье – я не очень "свежий", скажем так. Тренер у меня спросил: "Почему так?". Я ответил, что для меня это впервые за 14 лет, что у меня зимой не было выходных.

Мы с "Динамо" рано начали сезон и потом у меня не было выходных. У нас здесь была пауза шесть дней, но нам дали программу, где четыре дня я выполнял беговую работу. Я сначала себя классно чувствовал, но потом все начало накапливаться, - сказал Сидорчук.

В текущем сезоне Сидорчук провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. "Вестерло" сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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